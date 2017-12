Venstre klar med medieudspil: DR skal spare for 400 mio. kr.

Man er ikke nogen stor Nostradamus, hvis man bebuder, at de politiske vinde blæser i retning af, at DR skal beskæres i det kommende medieudspil. Men hvad skal der ske med de frigjorte penge? Dansk Folkeparti, De Konservative og Dansk Industri har tidligere meldt ud, at de ønsker, at en del af DR’s licenspenge bør flyttes over i den såkaldte public service-pulje for at styrke produktionen af public service uden for DR, og nu kommer Venstre på banen med en lignende idé i sit netop offentliggjorte (og delvise) udspil til et kommende medieforlig.

I dag består puljen af 35 mio. kr. (og tilføres løbende flere penge). Venstre ønsker at hæve dette beløb til et sted mellem 300-500 mio. kr. – helst 500 mio. kr., fortæller medieordfører Britt Bager (V). Desuden skal det i fremtiden undgås, at TV 2 får tildelt størstedelen af indholdet af puljen, pointerer partiet:

»Puljen er i daglig tale kendt som ”TV 2-puljen”. Langt størstedelen af midlerne går til TV 2. Det er et kendt ønske fra branchen, at denne pulje skal udvides; både ift. størrelsen og ift. hvilke aktører puljen retter sig mod,« lyder det i udspillet.

TV 2 sidder på puljen

Venstres delvise medieudspil Den nuværende public service-pulje blev oprettet i 2007 og er i dag på ca. 35-50 mio. kr. Dette beløb skal øges til 500 mio. kr i et kommende medieforlig, mener Venstre.

400 mio. kr. af de 500 mio. kr. skal skaffes fra besparelser i DR. De resterende 100 mio. kr. skal skaffes fra mediestøtteordningen, der tilgodeser de trykte medier.

Puljen udvides, så flere aktører på mediemarkedet kan ansøge om at få andel i midlerne, herunder bl.a. trykte medier, netaviser, podcastere.

Et public service-nævn skal oprettes til administration af midlerne i puljen.

Venstre foreslår, at public service-indhold, der er produceret med midler fra puljen, skal kunne holdes eksklusiv i en periode på f.eks. tre-seks måneder. Derefter skal alle danskere kunne tilgå indholdet, f.eks. via en app eller hjemmeside.

TV 2 har uden sammenligning været den største aftager af midler fra puljen. I perioden 2008-2009 modtog stationens kanaler 55 pct. af midlerne. I 2011-2013 fik TV 2 63 pct. Og de seneste tre år har TV 2 fået 80 pct. gennemsnitligt, viser en gennemgang tidligere på året foretaget af Politiken.

Public service-puljen blev oprettet i 2007 for at støtte produktion af drama og dokumentarudsendelser på kommercielle tv-kanaler i Danmark. Den skulle altså øge konkurrencen om public service-indhold, så det ikke længere blot var DR og TV 2, som leverede public service til danskerne. Men kommercielle aktører som TV 3 og Discovery kan ikke for alvor siges at være bidt på krogen.

Det kan måske undre, at Venstre ikke venter med at dele sine planer, til VKLA-regeringen kommer med at samlet udspil den 1. februar. Men det er faktisk ikke så mærkeligt ifølge Britt Bager.

»Når vi har en LA-kulturminister, er det vigtigt for os i Venstre at markere, hvad vi vil prioritere. Og det er jo heller ikke et samlet mediespil, vi her deler. Det er én idé ud af mange,« siger hun.

Hvordan skal en pulje på hele 500 mio. kr. finansieres? 400 mio. kr. skal skaffes fra besparelser i DR. Og de sidste 100 mio. kr. skal skaffes fra mediestøtteordningen, der tilgodeser de trykte medier, såsom JP, Politiken og Berlingske, fortæller Britt Bager.

»Men hvor det i dag kun er tv-producenter, der kan søge midler i public service-puljen, vil det i stedet være muligt for alle i fremtiden – også de skrevne medier. Du kan søge, uanset om du producerer radio, tv, aviser, netartikler eller podcast-programmer. Vi har en forpligtelse til at udruste mediemarkedet til at gå ind i fremtiden,« siger hun.

Hvem skal fordele midlerne i en sådan en ”multipulje”?

»Det er klart, at det bliver svært. For det bliver enormt magtfuldt at sidde med så mange penge. Vi foreslår, at man opretter et public service-nævn til administration.«

Der står i Venstres udspil, at det skal stilles som krav, at ansøgere i denne pulje »så vidt muligt« overholder dansk lovgivning og betaler deres skat i Danmark. Det foreslås, at puljen opdeles i kategorier, bl.a. ”børn og unge”, ”dokumentar og debat”, ”kultur”, ”historie” og ”digital udvikling”.

Det skal desuden sikres, at støttet public service-indhold rent faktisk bliver tilgængeligt for danskerne. Derfor må f.eks. en tv-kanal kun holde indholdet eksklusivt i tre-seks måneder, hvorefter det enten skal være frit tilgængeligt via en app eller en hjemmeside, fortæller Britt Bager.