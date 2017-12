Brændt, brændt, påkørt og brændt: Verdensberømt julebuk ser ud til at overleve

Den store, verdensberømte halmbuk på Slottstorget i Gävle ser ud til at have overlevet julen i år. Det er i hvert fald status den 26. december, men endnu er faren ikke forbi.

Den tre tons tunge halm buk har nemlig en historie, der får et par halshugninger af "Den lille Havfrue" til at lyde som et lykkeligt eventyr.

Siden den for første gang blev stillet op i 1966 er den kun overlevet 14 gange, og alene det seneste årti er den syv af årene endt som aske. Faktisk er afbrændingen efterhånden mere berømt end bukken selv.

Webcam: Følg julebukken live

Hurtigst gik det i 1970, hvor bukken allerede efter seks timer måtte lade livet. Men over årene har der været flere spektakulære attentater.

I 1974 tvang køleren af en amerikanerbil bukken i knæ, og i 2009 kunne attentatmande uset igangsætte en afbrænding, fordi et hackerangreb kort tid inden havde sat webkammeraerne, der overvåger bukken, ud af spil. Der er sågar blevet afsløret planer om at kidnappe bukken og flyve den til Stockholm med en helikopter.

Trods de gentagende nedbrændinger er det sjældent politiet har fanget gerningsmændene. Dog lykkedes det i 2001, da en mand lillejuleaften satte ild til bukken med sin lighter ved højlys dag.

Efter ildspåsættelsen forsøgte han at flygte fra stedet men blev tilbageholdt af vrede borgere indtil politiet ankom.Gerningsmanden, viste det sig, var den 51-årige amerikaner Lawrence Jones fra i Ohio.

Julebuk kan modstå napalm-angreb

Selv forklarede han, at han på en restaurant af to venner havde fået hele historien om julebukken – og de mange afbrændinger, som han faktisk troede var en tradition. Alligevel fastholdte han, at hensigten kun have været et sætte ild til et enkelt strå. Ikke hele bukken.

Men dommeren så lidt anderledes på den sag. Og først efter at have tilbragte 18 dage bag tremmer kunne han rejse hjem til USA. Historien vil vide, at han aldrig gik betalt den erstatning på 100.000 kr., han også blev idømt.

Traditionelt pilles halmbukken først ned i starten af januar, så mulige attentatmand har endnu lidt tid at gøre godt med. Nedenstående video viser en af de utallige afbrændinger fanget på byens webkamera.