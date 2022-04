JP Randers 29/04/2022

Kurator har allerede nu et bud på, hvad der kommer til at ske med klinikken, der under stor tumult pludselig lukkede.

Fra den ene dag til den anden stod tusindvis af patienter uden en tandlæge.

I slutningen af marts lukkede Den Gode Tandlæge i Randers med øjeblikkelig virkning, og siden da er hårde anklager og beskyldninger fløjet frem og tilbage mellem de to ejere, som har været rygende uenige om både årsagen til lukningen og fremtiden for stedet.

Nu er tandlægehuset taget under konkursbehandling, og det giver de patienter, der har forudbetalt behandlinger, de ikke kan få, et spinkelt håb om at få nogle af pengene tilbage efter den pludselige lukning.