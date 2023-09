Tænk sig, nu tales der om pladsmangel i letbanen

Men her er det så også, at paradokset opstår. For nu skal det jo heller ikke tage overhånd, må man forstå.

Jeg ved godt, at det er sat lidt på spidsen, men ikke desto mindre er det lidt sjovt, at fortællingen om letbanen er gået fra at handle om lave passagertal til en pludselig bekymring for trængsel og pladsmangel. I hvert fald for Hans Michael Betsch, som er daglig bruger af letbanen, grundlægger af Letbanens Passagerklub og forperson for Passagerrådet i Region Midtjylland.

»Jeg kan tydeligt se, at passagertallet stiger, og det kan blive udfordrende til efteråret, når folk igen stiller cyklerne og tager letbanen, for der er i forvejen en del tog, som er meget fyldte. Vi kan risikere kapacitetsproblemer på et tidspunkt,« udtalte han tidligere på ugen til JP Aarhus.

Flere passagerer er i sagens natur godt nyt for letbanen, som med Hans Michael Betschs ord har haft »et blakket ry i starten«. Og jeg har på mine ture ikke oplevet en problematisk mangel på plads. Men intet er vel så godt, at det ikke er skidt for noget.