Vokseværk på havnen handler ikke kun om containere

Imens udvidelsen af Aarhus Havn mod syd atter er til debat, er havnefrontens kulinariske vokseværk i nord en anden tilsyneladende konstant i byen. Fredag åbnede det nyeste islæt med Restaurant Moments søsterrestaurant Novel i Ship-bygningen med 10 serveringer for 1.000 kr. på kortet.

På et eller andet tidspunkt må markedet for spisesteder i den nye bydel være mættet. Men tilsyneladende ikke endnu. I maj åbner eksempelvis også Piccolo og Grappa Deli i byggeriet Karéerne, og konceptet for den nye restaurant i toppen af Lighthouse, som Jyllands-Posten fortalte om i påsken, er endnu under udvikling.

Omtrent samtidig med, at en ny restaurant åbnede på Aarhus Ø, åbnede Tivoli Friheden atter dørene til de velkendte Fed Fredag-arrangementer, som med den nye scene indviet i fjor, en forduftet coronakrise og nye støjværn får endnu et nøk opad i bestræbelserne på at tiltrække gæster fra nær og fjern med navne som Seal og Rasmus Seebach på plakaten senere i år.