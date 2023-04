I Den Gamle By talte Jacob Bundsgaard om, at bymuseet med den nye tilføjelse følger med tiden, som det sig hør og bør. Om oplevelsen af, at tingene forandrer sig med større hast og om vigtigheden af fortsat at kunne fordybe sig i den fortid, man selv og ens by er gjort af.

For et par år siden var Aarhus’ udvikling på hans vagt et centralt tema ved valget, der halverede borgmesterens personlige stemmetal. Omvendt kan man ikke forvente, at en by som Aarhus skal stå stille, som var den udstoppet. Det handler om balance. Fra projekt til projekt og i det store hele. Det er den slags, som ophedede debatter er gjort af.

Ude i Aarhusbugten synes et balancepunkt mellem havneudvidelsens fortalere og modstandere for eksempel fortsat at være et fatamorgana.

Mens 2014 er sendt på museum, er udvidelsen af Aarhus Havn på vej tilbage på dagsordenen. Og lige om lidt begynder et 139 meter omstridt højhus på Mindet 6 at skyde i vejret, mens De Fem Søstre må dukke nakken i sammenligning.

De første lejere kan snart rykke ind i det kritiserede Unity-byggeri. Der, fra toppen af Aarhus, kan de se ned på det gamle vandtårn og følge striden om den nye helhedsplan for Randersvej. Alt imens der nede ved siden af Den Gamle Bys nye hovedindgang og gade arbejdes videre på omdannelsen af Prismet, som længe inden 2014 bragte sind i kog – og gør det igen.

Det virker til, at protesterne ulmer mange steder i byen, klar til at antænde. Men hvad ved jeg. Måske er jeg bare nået en alder, hvor jeg bider mere mærke i den slags. Elementer, jeg kæder til min ungdom, er trods alt lige blevet udstillet i Den Gamle By.