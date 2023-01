Slap lige lidt af med de fastelavnsboller

Det er da en træls omgang at bruge 45 minutter af sin dag på at stå i kø til en bolle for så at konstatere, at den er udsolgt, når salget gives fri oppe ad formiddagen. Men tænk så lige over, at det førnævnte faktisk er noget, som sker i virkeligheden.

Det er kendt, at bagværk kan få folk op i det røde felt. Hvem husker ikke den gang, en arrig kunde kylede et Aros-rugbrød efter en ekspedient i drivein-lugen hos Lagkagehuset, fordi den allestedsnærværende bagerkæde havde formastet sig til at justere det hedengangne Langenæs Bageriets opskrift?

Uanset hvad: Hvis man kan få sig selv til at overfuse en ekspedient i en butik, eller hvad der nu konkret er sket på Jumbo, for en bolle med creme, skal man måske begynde at samle på mønter eller læse en bog i stedet. Jeg minder stilfærdigt om, at der findes større problemer i verden i disse tider. I Ukraine eksempelvis.

I Berlingske forklarer psykolog og forfatter Henrik Tingleff, hvorfor en fastelavnsbolle ikke bare er en fastelavnsbolle. Det handler om den lille luksus i hverdagen. Om at noget kan få en ekstra værdi for os, hvis vi betaler mange penge for det eller må gå langt for at få fingrene i det (læs: stå i kø ved en nichebager, inden der bliver udsolgt).

Det er meget fint alt sammen. Men jeg synes faktisk også, at Kvickly-modellen til 10 kroner smager helt o.k.