Det er rigtigt og fornuftigt at gribe til handling. Chikane og stress må ikke blive hverdag. Chikanøse henvendelser via sociale medier, e-mail og deslige, som Laura Bryhl har beskrevet det, hører ingen steder hjemme. Ikke desto mindre viste en rundspørge foretaget af Institut for Menneskerettigheder i februar, at 45 pct. af de 2.271 kandidater, som svarede, oplevede en eller anden form for chikane eller trusler i forbindelse med den kommunale valgkamp i fjor.

Når to politikere, der for under et år siden stillede op som borgmesterkandidater i Aarhus og blev valgt ind med stor vælgeropbakning, med få dages mellemrum trækker sig med stress-symptomer, er det naturligt at spørge sig selv: Er der noget helt galt her i Aarhus, siden vi er endt der?