20/05/2022 KL. 12:51

AGF er et kulturfænomen i Aarhus, og evnen til at levere samtaleemner taber klubben i hvert fald aldrig

For mig illustrerer AGF’s forsømte forår ikke mindst den betydning, klubben har for Aarhus som by. Om samtalen mellem højhusene – når altså den ikke handler om højhusene – uanset hvad træneren hedder.