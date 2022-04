JP Aarhus har i den forgangne uge givet et sjældent og ganske interessant indblik i processer og interesser om et af de mange højhusbyggerier, der præger såvel byen som debatten om dens udvikling i disse tider.

Jeg tænker her på det 27 etager høje hus, som ejendomsudvikleren Bricks A/S ønsker at opføre på Frederiks Plads i Aarhus C. Et projekt, hvor bygherren arbejder hårdt for at blive undtaget fra kommunens ellers faste krav om, at 25 pct. af boligerne i et sådant projekt skal være almene boliger.