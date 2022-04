Samtidig har stadsarkitekten netop udgivet en ny plan for udviklingen af hele Aarhus, hvor det grønne og blå samt udviklingen af bydelscentre har stor plads.

En ting er sikkert –udviklingen kommer. Om vi deltager i den eller ej.

Vores drøm i fællesrådet er, at vi giver os tid og lov til at drømme sammen. At vi sammen prøver at forestille os en udvikling og en fremtid, vi borgere har lyst til at leve i sammen. Om 5, 10 og 50 år. På den måde kan vi også selv få indflydelse på, hvordan rammerne for vores og vores børns liv ser ud i mange år frem.

Vi drømmer om, at vi kan drømme vores drømme – sammen. Det vil vi forsøge med en visionsdag – dét, vi vil kalde visionsrådet – hvor alle kan være med. Her skaber vi plads til, at alle kan tale sammen – og blive hørt. Det bliver en forårsdag – tirsdag den 24. maj – hvor vi vil søge at samle så mange som muligt af alle slags borgere til en snak om forstadsdrømme.

Med en sådan plan – eller nedfældet vision – i hånden vil det være nemmere at beskrive for politikere, bygherrer og udviklere, hvad Brabrand selv ønsker at blive brugt til.

Og på den måde kan vi bidrage til at sætte borgerne i førersædet igen.

Vi vil gerne drømme højt – sammen. Med alle i Brabrand og Årslev. Bare én dag for fremtiden.