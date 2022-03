»Med de mange høringssvar vil min anbefaling være, at vi forlænger den tremåneders periode, der er afsat til det her, så vi får afdækket alle spørgsmål i den her sag. Vi skal ikke lave en forhastet konklusion, og min bekymring kan være, at vi ikke kan nå at kvalificere alle de her spørgsmål på tre måneder,« som Gert Bjerregaard, teknisk ordfører for Venstre, udtalte til JP Aarhus fredag.

Bjerregaard taler om, at man skal afdække »en række alternative forslag«. Socialdemokratiets Steffen Wich kvitterer for aarhusianernes store interesse for og engagement i sagen og konstaterer, at »det allervigtigste er en grundig og ikke en hurtig behandling«. Og hos De Radikale siger teknisk ordfører Metin Aydin: »Det forslag, der ligger nu, dur ikke, og hvis et andet projekt er bedre, skal vi bruge tid og penge på at få det undersøgt.«