Nu kan I politikere indfri jeres løfter om Skolemarken

I forsommeren oplevede vi forældre til børn på Skolemarken, at politikere fra et flertal af byrådets partier gav løfter om støtte til at bevare Skolemarken som pædagogisk ledet legeplads. Men samtidig slog de beklagende ud med armene og sagde, at de ikke kunne gøre det, da de var bundet af et budgetforlig.