Der er for få til at tage sig af de ældre, unge mistrives som aldrig før, og klimakrisen tordner derudaf. Der er brug for nytænkning, hvis vi skal fremtidssikre vores velfærd og den grønne omstilling.

Men det kræver, at det politiske fokus skifter fra, hvem der må løse opgaverne, til hvordan og med hvilken kvalitet de bliver