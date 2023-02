Der snydes på vægten i havnedebatten

Sammenligning direkte – alternativerne over for Yderhavn

Jeg har også spurgt, om det ikke ville være relevant at sammenligne alternativerne samlet over for Yderhavn. HBS Economics mener, at det ville være interessant, men det ville være et andet opdrag, end man har fået. Det må man nok sige. Kritikerne af havneudvidelsen har jo om nogen påpeget, at der findes en række alternativer, der samlet kunne erstatte Yderhavnsprojektet.

Aarhus Havn har altså bedt om at få analyseret alternativerne på en måde, som sikrer, at de ikke fremstår som et samlet alternativ. Det er snyd på vægten!