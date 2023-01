Hvis fejltagelser korrigeres, kan alle gøres til vindere

Tre borgerkonferencer har været afholdt vedrørende forslaget om udvidelse af Aarhus Havn. På borgerkonference to afrundede borgmester og bestyrelsesformand for Aarhus Havn Jacob Bundsgaard konferencen med en beklagelse af, at borgerne var inddraget sent i processen. Endvidere at ikke alle kan gøres tilfredse i den forestående beslutningsproces.