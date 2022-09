Borgerinddragelse betyder på aarhusiansk at blive kørt over

Nu har vi så oplevet virkeligheden bag de pæne ord. ”Borgerinddragelse” betyder simpelthen, at borgerne inviteres med til en række møder, hvor vi gang på gang oplever at blive kørt over af kommunen uden nogen sinde at blive lyttet til.

I dette tilfælde kørt over af MTM-forvaltningen i tæt samspil med Aarhus Havn, tilkøbte eksperter fra Cowi og en solid række interessenter i mere havn.

På sidste temamøde den 15. sept. sagde vi det åbent til kommunen: Indtil videre har I kørt hen over os borgere ved samtlige temamøder og i forberedelsen af borgerkonferencen.

Vi har protesteret, mundtligt og skriftligt. Er kommet med konstruktive forslag til proces, form og indhold, har givet feedback, tilbudt at holde oplæg, tilbudt at finde uafhængige eksperter til oplæg, lavet programforslag, har tålmodigt siddet og hørt på Cowi og Aarhus Havns oplæg med gentagelser fra Miljøkonsekvensrapporten etc.

Og vi har opnået tæt på nul indflydelse. Vi opponerede imod, at vi som borgere INGEN reel indflydelse har. Ikke engang på de konklusioner, der drages af møderne, for ”opsamlingerne” laves af kommunen og lægges på deres hjemmeside, og dér er der kun plads til synspunkter, der matcher havnens, undskyld kommunens.

Gidsler i et spil, hvor de store penge diskret styrer i baggrunden.

Og nu skal vi så have en Borgerkonference mandag den 26. september arrangeret af kommunen. De har inviteret os til at stå med stande, men man vil helst have, at vores stande står nede i rådhuskælderen (hvor så få som muligt ser dem).

Vi har skriftligt foreslået program, oplægsholdere m.m. Og har fået svaret, at det er kommunen, der planlægger, styrer dagen, opsamler konklusioner. Her kort før konferencen ved vi endnu ikke, om vi overhovedet skal sige noget. Om vi deltager i paneler, eller hvordan programmet er. Dog ved vi, at det igen er havnen og Cowi, der holder oplæg og dermed gentager de ting, der stod i Miljørapporten, som vi allerede én gang har protesteret imod i vore høringssvar. Ovenikøbet virker det, som om kommunen helst ser, at der ikke kommer nogen, for konferencen er ikke ligefrem slået stort op.

Vi er muligvis lidt langsomme i optrækket, men omsider forstår vi da så meget, at ”borgerinddragelse” i Aarhus betyder, at vi som borgere står på sidelinjen og ser på, mens kommunen sidder for bordenden og styrer. Vi må godt klappe dertil. Alt imens de giver udtryk for, at det er godt, vi er med. At de er glade for vores deltagelse, og en enkelt gang imellem lytter de faktisk til ét eller andet uden større betydning.

Borgerne er ganske enkelt gidsler i et spil, der skal lade, som om byrådet og kommunen lytter til borgerne. Mens de store penge i virkeligheden styrer det hele bag lukkede døre gennem en række møder, hvortil der ikke er offentlig adgang, og hvorfra der ikke føres referat.

Og det er meget vigtigt for dem, at vi medvirker – ellers forsvinder jo hele processens legitimitet. De mange kritiske borgere i Aarhus skal tro, at nogle af de kraftige røster i modstanden mod havneudvidelsen nu sidder med ved bordet og er med til at drøfte, om havneudvidelsen overhovedet skal gennemføres. Og i givet fald hvordan.

Vi sidder med ved bordet, jo. Indtil vi ikke gør det længere. Og inden længe inviterer vi til en alternativ Borgerkonference, hvor vi lægger kortene på bordet.

Havneudvidelsen er en møllesten om halsen på Aarhus.

Læs mere om havneudvidelsen i Hvidbogen fra Det Fælles Bedste https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/05/Havneudvidelsen_aarhus2.pdf