Atomkraftværk på Samsø – aldrig?

Nye teknologier er ved at blive udviklet for at løse denne problemstilling. Den såkaldte Power2X-teknologi vil forhåbentlig inden længe kunne skabe bæredygtig brint eller metanol via vindkraft. I stille vejr kan vi så skabe elektricitet på baggrund heraf.

Også andre teknologier forsøges udviklet. Et dansk firma,Seaborg Technologies, påkalder sig enorm opmærksomhed bredt i udlandet ved at have en helt ny type 4. generations kernekraft i støbeskeen. Ikke kernekraft, som vi kender det i dag med store mastodonter, men baseret på en teknologi, som kan rummes i en container og med en langt større sikkerhed end de eksisterende værker. Disse containerkraftværker forventes at ville kunne levere energi til op til 200.000 husstande, hvorfor det heller ikke giver mening at placere disse værker på eksempelvis Samsø eller andre steder langt fra forbrugerne med meget store energitab samt anlægsinvesteringer til følge. Men kunne evt. placeres ved et af de fremtidige Power2X-værker. Det er bl.a. det, som den fremtidige forskning skal klarlægge.