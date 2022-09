Hvor på Samsø skal atomkraftværket ligge?

Vil du selv have et atomkraftværk stående på Samsø, hvor du bor, bliver Per Urban Olsen spurgt af TV2 Østjylland, og svaret er klart: »Ja, det kan vi da sagtens. De fylder ikke særlig meget. Jeg vil intet have imod at have sådan et selv, så længe sikkerheden er i orden, og det er den.«

Det er et ærligt svar, og vi ville ønske, at vi uden tøven kunne sige, han havde ret. Men det troede man også med Fukushima. Vi håber, at den næste generation af atomkraftværker bliver mere sikre. Men vi ved det ikke endnu, for ingen af dem er i kommerciel drift.