Helhedsplan åbner for nedrivning af velfungerende boligkvarterer

JP Aarhus bragte 12/6 en artikel om, at ejerforeningen Vejlauget Birkegade Ny Tjørnegade er stærkt kritisk over for helhedsplan for Randersvej. Det er vi bl.a., fordi den åbner for, at halvdelen af vores 32 boliger kan rives ned og erstattes af højhuse, som vil give massive skyggegener for resten af boligerne.

I artiklen citeres Aarhus Kommunes planchef, Eva Møller Sørensen, fra Teknik og Miljø for at sige, at kommunen tilsyneladende ikke har »været gode nok til at forklare, at det ikke er hensigten at nedrive en masse villaer og opføre en masse etageejendomme«.