12/06/2022 KL. 10:45

Beboere klager til byrådet over helhedsplan for Randersvej

En ny helhedsplan for Randersvej møder kritik fra mange af områdets beboere, og et vejlaug har klaget til byrådet over, at de ikke er blevet informeret om planen. Vi har ikke pligt til at orientere hver enkelt beboer, siger kommunens planchef.