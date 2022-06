Integration betyder ikke, at man skal opgive sin kultur

Der er heller ikke nogen, som beder folk om at opgive deres baggrund og hoppe på integrationsvognen, for det vil ikke være acceptabelt for dem, og hvis nogen gør det, så vil sandsynligheden for, at de falder tilbage til stamtræet, være 100 pct.

Vi ved fra flere undersøgelser, at de nye generationer begår sig bedre i det danske samfund end deres forældres generation. De har danske kammerater, de besøger hinanden tit, de får sig en bedre uddannelse, de er sammen i skoleregi eller under arbejdsmæssige forhold, eller også kan det være, at børnene er blevet en grund til, at de kommer godt ud af det med hinanden, så på den måde kommer de selv i sving, uden at staten bruger dens penge for at opnå samme effekt.

Dette er et lille skridt, men et vigtigt skridt, dels fordi dette er med til at sætte sit fodaftryk for kommende generationer, og det er også med til at give en forståelse og erhverve sig viden for hinandens kulturelle forskelligheder. Hvis du henter en ret, og jeg henter en ret, og vi spiser sammen, så snakker vi i flere timer om de samme retter. Dette er medvirkende til, at man forstår hinanden bedre, end at vi bare hilser på vejen og går videre.

Vi er blevet et multikulturelt samfund, uanset om man kan lide det eller ej. Derfor er det også vigtigt, at vi kender folks forskellige baggrunde, så vi bedre kan udvikle løsningsmodeller.

Integration er et vidt begreb, det vil aldrig lykkes at integrere folk 100 pct., men rammer vi omkring 85 pct., så kan vi være tilfredse med vores indsats. Og det vil sætte en kæderedaktion i gang, og på den måde opnår vi måske et bedre resultat end forventet.

Vi så med corona, at folk med anden etnisk baggrund end dansk var flot repræsenteret på teststederne. Det viser, at de er villige til at arbejde, og viser, at de godt kan, når der bliver kaldt på dem. Det viser også, at de elsker at være inkluderende, det er sådan, det må være, og det er både til gavn for samfundet og for dem selv.

Vi er i forvejen ramt af tilbageholdenhed fra folk med anden etnisk baggrund end dansk, hvad angår den offentlige debat. De engagerer sig ikke ret meget i det og overlader slagets gang til andre, når vigtige sager bliver debatteret. Det betyder, at beslutninger bliver taget uden dem og uden, at de giver deres synspunkt til kende, og det er hverken godt for integrationen eller andre sociale sammenhænge. ”Samtale fremmer forståelse”, er det ikke sådan, man siger? Derfor er det yderst vigtigt, at folk med anden etnisk baggrund end dansk deltager aktivt i den offentlige debat, da de er en del af det danske samfund.

Hvis de bare udelukker sig selv fra al debat og ikke deltager aktivt i samfundsmæssig eller social sammenhæng, så placerer de sig selv helt automatisk som andenrangsborgere. Deres argument vil være, at det nytter ikke noget at debattere et emne, da de ikke er en del af beslutningsprocessen, derfor holder de sig ude af debatter m.v.

Vi har før set, at tidligere regeringer og den nuværende har forsøgt at lovgive sig ud af problemerne, men de problemer, vi har set de seneste 20 til 25 år, findes stadigvæk og vil vokse sig større i de kommende år. Bare tag parallelsamfund som et eksempel: Den nuværende regering forsøger at lovgive sig ud af det, uden at der forelægger en konkret handlingsplan for fremtiden. Hvad skal der ske? Frit valg af gymnasier er kommet under beskydning denne gang, måske er det et godt initiativ for at komme negativ social kontrol til livs, men man flytter jo bare problemerne et andet sted hen. Man glemmer jo, at der dukker nye generationer af børn med anden etnisk baggrund end dansk op i det danske samfund, og hvis man fra regeringens side ikke arbejder målrettet for at komme negativ social kontrol til livs, så vil problemerne aldrig forsvinde, uanset hvor mange gange man lovgiver.

Ja, vi kommer nok til at snakke meget om integrationen i mange, mange år endnu. Og det her bliver nok ikke det sidste ord, der bliver sagt i den her sag. Nytænkning og nye standarder er nødvendige, hvis vi skal problemerne til livs, og at det skal virke langsigtet. Det bliver ikke kun denne regerings opgave, men formentlig også kommende regeringers.