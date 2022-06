Kejserens nye klæder på Christiansbjerg?

Planchef Eva Møller Sørensen fortalte videre, at kommunen i løbet af den næste tre et halvt år skal genvurdere bevaringsværdien knyttet til bygninger fra før 1940 og generelt vurdere bygninger fra perioden 1940-1970 gennem Save-metodikken (Survey of Architectural Values in the Environment).

Hvis man ser et klart behov for nyvurderinger, hvorfor vedtager man da en helhedsplan nu? Burde kommunen ikke i det mindste prioritere at starte Save-gennemgangen i de områder, hvor der foregår helhedsplanlægning – f.eks. omkring Randersvej – for at sikre et bedre beslutningsgrundlag og så basere et høringsudkast på det? Bygninger fra 1940-1970 er jo helt centrale i området.

Gennemfører man virkelig en helhedsplan med manglende transparens og borgerinddragelse?

Planchef Eva Møller Sørensen synes langt hen ad vejen at bekræfte, at kommunen selv ikke er tilfreds med procestransparens og borgerinddragelse.

Hvis kommunen selv er nået frem til den erkendelse, at der har manglet borgerinddragelse i de indledende procesfaser, må man så ikke som borger derfor kunne forvente, at helhedsplanen både revurderes og genbearbejdes med henblik netop på en ny og forstærket borgerinddragelse? Og må man så derefter med al rimelighed ikke kunne forvente en ny høring?

Når en plan møder så stor modstand, som denne gør nu, viser det med al ønskelig tydelighed, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har magtet at informere, lytte og inddrage i de grundlæggende processer. Selv hvis kommunen mener at have de formelle krav til borgerinddragelse på det tørre, så viser den store bestyrtelse og misfornøjelse, at folk ikke føler sig hørt, og at borgerne slet ikke genkender de lokale ønsker i planens disponering af området. Det er fint nok, at man vil bearbejde planen ud fra høringssvarene – og før den vedtages, men det er standardprocedure.

Når der er så store svagheder ved de indledende faser, bør man da ikke gøre disse om og foretage ny høring?





Samlet klimaregnskab?

Kommunen vil plante to træer for hvert træ, man fælder – men dette gælder kun på kommunal grund!

Som privatperson er det ikke nemt at se de samlede konsekvenser. Men hvis man nu tager Nordvestpassagen som eksempel: På strækningen fra Kornbakke Allé og op mod Randersvej ønsker man fortætning på sydsiden af vejen. Der er ikke ét eneste træ i det kommunale areal. Men i de aktuelle haver må der være flere hundrede.

Kommunen kan ikke kræve beplantning på de fortættede privatejendomme (hvor der næppe heller bliver plads til det store haveareal), og kommunen er ikke forpligtet til at genplante et eneste træ! Det vil betyde et enormt tab af træer. Hvor mange træer vil det blive i hele området til sammen?

Kommunen håber sikkert på at opnå en bonus ved et mere effektivt transportsystem som følge af fortætningen. Men kan denne bonus opveje tabet af områdets træer?

De eksisterende havebeplantninger på privatejendommene i området afspejler kontinuerlige plantninger gennem mere end 70 år. Disse plantninger er meget omfattende og varierede i henseende til arter, alder og størrelse. De omfatter træer, pryd- og nyttebuske, blomsterbede, køkkenhave-vækster (f.eks. krydderurter og bærbuske) samt ikke at forglemme kvasdynger og kompostbunker og bar jord. Netop i denne tid kan man overalt se blomstrende frugttræer – præcis dét, som biologisk set er en af de grundlæggende betingelser for insektlivet, som er hovedfaktoren i biodiversiteten – insekterne både bestøver og nedbryder. Insektlarver behøver fugtighed og dødt træ, og voksne insekter behøver blomster, hvor der kan findes nektar. Konsekvensen af fravær af levesteder for insekter er nedgang i pattedyr og fugle.