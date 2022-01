KUO-elevfordeling var en nødløsning – ikke et indgreb til forebyggelse

Aarhus Gymnasium Tilst blev gennem en årrække udsat for polarisering, hvor stadig flere elever med uddannelsesfremmed baggrund søgte til gymnasiet, hvilket omvendt førte til, at en stor del andre elever søgte væk. Dermed fik gymnasierne i Aarhus en skævere fordeling med bestemte elevtyper på bestemte gymnasier. Senere hen blev Viby ramt af samme tendens. Vores to gymnasier satte derfor drastisk ind og fik i 2020 og 2021 politisk opbakning til ikke at optage elever fra udsatte boligområder, den såkaldte KUO-aftale, hvor KUO står for elever fra Kombineret Udlejnings-Område.

Dette skete således på baggrund af en længerevarende udvikling med polarisering og fald i ansøgertal på de pågældende gymnasier. KUO-elevfordelingen blev en nødløsning på et igangværende problem og en måde, hvorpå man prøvede at komme tilbage til en elevsammensætning, der svarer til befolkningssammensætningen i det omkringliggende samfund. Denne aftale havde aldrig til hensigt at være en varig løsning, men var i stedet nødløsning for at stoppe den drastiske polarisering på og udsultning af gymnasierne. Problemet ligger ikke i det stigende antal af KUO-elever på stx. Problemet ligger i, at elever vælger hinanden fra frem for at vælge hinanden til. Polarisering er ikke kun et problem på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium Tilst, men findes også på mange gymnasier i resten af landet.

Det er der nu taget hånd om med en politisk aftale, der sikrer en ligelig fordeling af eleverne på gymnasierne i Aarhus, København og Odense fra 2023, hvor fordelingen sker på baggrund af forældreindtægt, og hvor bopæl ikke længere spiller en rolle. Et element i denne ordning er (desværre), at vores to gymnasier springer et år over og ikke optager stx-elever i 2022. Alle elever uanset baggrund er med den kommende 2023-ordning med til at sikre en fornuftig elevsammensætning. Det er efter vores mening enormt vigtigt, at KUO-måden at fordele elever på ikke kommer på tale, inden den nye model træder i kraft, fordi den er blevet unødvendig og kun omfatter en bestemt elevgruppe, som man vil flytte rundt på.

I en klage til regionsrådet i Region Midt har rektorerne fra Århus Statsgymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium og Egaa Gymnasium dog indstillet til igen at indføre en KUO-elevfordeling blandt disse fem gymnasier i Aarhus. Regionsrådet har imødekommet klagen og besluttet, at KUO-elevfordeling også skal gælde for optaget i 2022. Man vil derfor fortsat have særlige fordelingsregler for de elever, der bor i udsatte boligområder. Det er en diskriminerende måde at prøve at skabe en blandet elevsammensætning på. Af forudsætningerne bag den lov*, der giver mulighed for KUO-fordeling, fremgår det helt klart, at der ikke må ske indirekte diskriminerende forskelsbehandlinger, medmindre de er objektivt sagligt begrundede. Der var en saglig begrundelse i tilfældet med Aarhus Gymnasium Tilst og Viby Gymnasium. Men vi kan ikke se, hvad den saglige begrundelse for forskelsbehandling er ved optaget i 2022. Med den nye elevfordeling, hvor man på alle gymnasier i de tre største byer skal have en vis procentdel af hhv. lav, middel og høj forældreindkomst, vil det ikke kun være de udsatte elever, som har ansvaret for en fornuftig elevsammensætning. Det vil være alle elever, uanset hvilken baggrund man måtte have, som har et ansvar. Dermed vil forskellen på gymnasierne ikke længere være afspejlet i elevsammensætningen, men blot hvilken bygning man tager sin uddannelse i. Derfor er det enormt vigtigt, at man ikke gør unødigt brug af KUO-elevfordelingen igen. Lad i stedet den nye elevfordeling virke, og lad være med at fordele elever på baggrund af diskriminerende faktorer. * https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/10_oktober_19/23-10-2019_hoeringssvar_vedr._lovforslag_om_instititutioner_for_almengymnasiale_uddannelser_mv._mulighed_for_fa._.pdf, https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/feb/200221-anbefalinger-vedroerende-fremtidig-fordeling-af-elever-paa-de-gymnasiale-uddannelser-ua.pdf