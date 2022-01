Vi gamle frivillige er ved at være trætte af manglende nærhed og samarbejde

Christian Budde indleder sin artikel den 8. januar vedrørende udfordringerne på ældreområdet med at sige, at det er ikke penge, vi mangler.

Helt nye toner – hit med dem.

I alle de år, jeg har siddet i Ældrerådet, har vi hvert år skullet finde besparelser på ældreområdet.

Og fordi Christian Budde har drukket aftenkaffe med et personale og har kørt morgenrunde, tror han at redningen af det ”flossede renommé” på plejeområdet er at trække på de frivi