07/09/2023 KL. 19:00

»Vi kommer til at bygge ting, der ikke er bæredygtige. Det er ret frustrerende«

Anne Mette Boye har været stadsarkitekt for Aarhus Kommune siden 2020. Ifølge hende står byen, der får 30.000 nye boliger de næste 10 år, over for en kæmpe udfordring.