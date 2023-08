Det vigtigste tal først.

Når de aarhusianske politikere i september skal lægge kommunens budget for de næste år, har de 37 mio. kr. til frit at fordele på velfærd eller andre ting på ønskesedlen.

Før sommerferien var det ellers en pessimistisk borgmester Jacob Bundsgaard (S), der til avisen proklamerede, at han på grund af dystre prognoser for kommunens økonomi ikke kunne udelukke besparelser på velfærden. Efter sommerferien skruede han en smule op for optimismen.