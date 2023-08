Hendes stolte far, Maxim Ivanov, tog tonsvis af billeder af sin datter, mens hun overrakte en buket blomster til dronningen.

Taler med temaet i centrum

Festugens tema er de næste tre år Mind the Gap. Teamet er en henvisning til de skel, der er på kryds og tværs af mennesker.

Og det var netop temaet for festugen, som borgmesteren tog afsæt i, da han tog ordet, efter dronningen var kommet på plads i Store Sal.

»Temaet Mind the Gap skal over de næste år minde os om, at vi lever i en by og i en verden, hvor der er spændende og inspirerende sprækker mellem os mennesker,« sagde borgmesteren.

Han benyttede også sin tale til at udtrykke en særlig tak til dronningen for hendes deltagelse ved gallaåbningen.