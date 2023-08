Aarhus Festuge har gennem årene budt på adskillige mindeværdige musikalske oplevelser. Fra de legendariske koncerter med Björk og Rage Against the Machine for 30 år siden til rocklegenden John Cales uforglemmelige festugeåbning i ’13. Eller for den sags skyld dengang, hvor det lykkedes arrangørerne at overtale C.V. Jørgensen til at gøre livecomeback i forbindelse med festugens såkaldte ”uofficielle åbning” i 2009 – for nu blot at nævne nogle få.