Landsbyen fik et kedeligt stempel. Så ringede telefonen

Forklaringen lå blandt andet i, at den gamle landevej havde udviklet sig til en travl hovedvej, der virkede opsplittende og medbragte trafikale gener. Endeligt kunne man i rapporten læse, at »bevoksningen set under ét må karakteriseres som sparsom«.

I Slet var der i 1974 fire landbrug, heraf ét gartneri. To af landsbyens ejendomme tjente offentlig virksomhed, mens syv andre industri og service, delvis i kombination med beboelse. Resten var ren beboelse.

Telefongiganten indtog Slet

I dag forbinder de fleste nok Slet med de store virksomheder og industrier. Det var da også industrien, som blev gårdenes endeligt. Blot et par enkelte bygninger har overlevet udviklingen og ligger som en reminiscens fra bondebyen. Området blev kaldt Holme Industriby, da det før 1970 hørte under Holme-Tranbjerg Kommune.

En af de helt store virksomheder til at etablere sig i Holme Industriby var Jydsk Telefon. I august 1969 lå telefonselskabet i forhandlinger med Holme-Tranbjerg Sogneråd om køb af en grund på hele 188.000 kvm mellem Gunnar Clausens Vej og Sletvej. 1970’erne gik for telefonselskabet med betydelige byggeprojekter med Friis & Moltke som arkitekt. Bygningerne var tegnet som fleksible moduler bundet sammen af gange, der let ville kunne udbygges senere. Det nye hovedkvarter skulle også være et rart sted at være. Derfor var der mellem de forskellige modulbygninger anlagt hele 32 haver med eget tema tegnet af landskabsarkitekt J. Arevad-Jacobsen.

I 1972 flyttede telefonselskabet sine første afdelinger til Slet, men regnskabschef for Jydsk Telefon Carl Møller udtalte i 1973, at man først regnede med at have udbygget hele området i år 2000. I 1981 var udflytningen fra det tidligere hovedkvarter ved Skt. Clemens Bro gennemført. Og det var ikke kun kontorer og produktionshaller, der blev opført i Slet. Jydsk Telefons Idrætsforening fik samtidigt opført et nyt idrætsanlæg med baner til fodbold, håndbold og tennis. Der var tænkt stort, helhedsorienteret og langsigtet ved Jydsk Telefon.

Selskabet kunne dog ikke spå om fremtiden. I 1992 fusionerede Jydsk Telefon med KTAS, Tele Sønderjylland, Fyns Telefon A/S og Telecom A/S under navnet Tele Danmark, som igen i 2001 blev omdøbt til TDC.

Fusionen kom på sigt til at betyde, at teleselskabets hovedsæde blev flyttet til København. Friis & Moltkes store gennemtænkte telefonpalads er i stedet indtaget af andre og mindre virksomheder.