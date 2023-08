10/08/2023 KL. 12:00

For abonnenter

Politisk medvind til et grønnere Pier 3

Borgmesteren og tre byrådspolitikere bakker op om mere grønt på Pier 3. Jacob Bundsgaard (S) er klar til at diskutere færre kanaler på Aarhus Ø for at frigøre millioner til byrum og mere livskvalitet.