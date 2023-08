»Jeg har fuld forståelse for, at det kan være svært at komme til og fra festivalen. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at det kan være en rigtig, rigtig dårlig idé at gøre brug af de her pirattaxaer, for de kan have andre dagsordner end blot at køre folk fra det ene sted til det andet,« fortæller Finn Ellesgaard, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Udenlandske tyve på spil

Og det var ikke kun i pirattaxaer, at der var lange fingre på spil. Torsdag aften blev politiet opmærksom på to udenlandske mænd med mistænkelig adfærd ved festivalens største campingområde ”KærligHeden”. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at mændene var i besiddelse af tyvekoster som powerbanks.