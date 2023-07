Efterfølgende har den slået sig op på at have byens største udvalg af internationale øl og over 40 forskellige whiskey, mens chesterfield møbler og mørke, blomstrede tapeter er en del af indretningen.

Men nu er pubben under konkurs og kurator Jens Højmark fortæller, at det fortsat er de indledende dage, hvor der skal dannes et overblik over aktiverne og mulige købere.

»Årsagen til konkursen skal undersøges, men den umiddelbare vurdering er, at det er et klassisk corona-efterslæb, der har taget livet af biksen. Der har været lån, som man til sidst ikke har kunnet betale,« siger han.