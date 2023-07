Antidagligdag hele sommeren: Frivillige er ved at lægge sidste hånd på Smukfest

Tunge hammerslag forsøger at ramme rytmen til Rammstein, der blæser ud af en højtaler på byggepladsen under de grønne trækroner. En arrig kakofoni af motoriserede buskryddere giver deres bidrag til et næsten musikalsk lydbillede, der indvarsler rockens snarlige indtog i Skanderborg Dyrehave.

Der er få dage til åbningen af Danmarks næststørste musikfestival, Smukfest, og hundredvis af håndværkere og frivillige medhjælpere arbejder i øjeblikket på højtryk for at blive klar til åbningen onsdag eftermiddag.