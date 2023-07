Kommunemanden Torben, Onkel Reje, Motor Mille, Hr. Skæg og Silje.

Både kendte og ukendt navne var med, da Cirkus Summarum onsdag eftermiddag slog dørene op for over 2.000 gæster på Tangkrogen i Aarhus.

I særdeleshed Ramasjang-figuren Onkel Reje høstede bifald og børneskrål, da han blev præsenteret i manegen. Her udspillede sig historien om, hvordan Kommune Torben prøver at lukke cirkusset, fordi der ikke er givet de nødvendige tilladelser. Men på halvanden time lykkes det Ramasjang-figurerne at få Kommune Torben på andre tanker.