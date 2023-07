Oprindeligt var træffet på Moesgaard kun åbent for de frivillige vikinger fra mandag til torsdag, hvorefter der blev åbnet for besøgende i weekenden. Men i år er konceptet lavet om, og der vil kun være aktiviteter for besøgende fra torsdag til søndag.

»Vi har valgt at professionalisere arrangementet og lave et koncept, hvor vi formidler bedre til børn og voksne. De kan deltage mere end hidtil. Vi har en lille gruppe på tre-fire stykker, som kommer og viser noget kampteknik to gange dagligt. De gør det i børnehøjde, så børnene selv kan få lov at være med og tale med krigerne og måske tage en selfie. Det er ikke det store krigershow, som vi har haft før i tiden,« siger Bodil Jensen og tilføjer, at der er plads til omkring 3.000 besøgende pr. dag.

Har vikingerne svigtet jer?

»Overhovedet ikke. Det er en naturlig udvikling, og det er fint, at de tager initiativ og laver et arrangement for dem selv på deres vilkår.«