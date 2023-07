18/07/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Når festivalen begynder, er Samsø fyldt til bristepunktet

Samsø Festival løber nu af stablen for 34. gang. Det betyder, at øen fyldes af festivalgæster. Grænsen for festivalens vokseværk er nået, siger formand, mens færge udsender en advarsel til passagerer.