Nu skete det igen.

Aarhus har fået omtale i et stort internationalt medie. Denne gang er det i The Times, der mener, at byen går under radaren, men fortæller om, hvordan uudnyttede strande, travle barer og en levende kunstscene gør den til et fristende alternativ til København.

Det er ikke første gang, at smilets by, Aarhus, er nævnt i store, udenlandske medier som en by, der er værd at besøge. I marts kaldte magasinet Time Aarhus for et af verdens bedste steder.