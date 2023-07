Fronterne blev for alvor trukket op i Aarhus Stift, da den mangeårige præst ved Sankt Markus Kirke Peter Brøndum i juni beskyldte tidligere domprovst Gerda Jessen for at dele menighedsråd op i A- og B-hold. Det var bl.a. sket via en lovstridig fordeling af kirkeskatten under hendes ledelse, lød anklagen, og beviset kunne findes i afgørelser på klager fra menighedsrådet ved Sankt Markus Kirke.