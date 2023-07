Han er vokset op med træ. Født på et savværk i nærheden af Fredericia og kom som 14-årig i lære som snedker. Han kom på sporet af gamle møller og hjul, da han inviterede sig selv med til at renovere en mølle for en kunde af savværket. Det kunne Villy Ravn sagtens finde ud af, viste det sig. Sikkert hjulpet godt på vej af, at hans far og bedstefar også havde bygget møller i området.

Hvis man kan lidt med håndværk, så begynder man bare med at kopiere andres arbejde, siger den 75-årige møllebygger. Det gør han sådan set stadig. For der findes ikke to ens møller i landet. De forskellige møllebyggere i Danmark har haft hver deres metoder, siger Villy Sørensen. Derfor er opbygningen af møller egnsbestemt, og derfor skal han ofte bygge, hvad andre har bygget før ham.