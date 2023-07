Børn og unge i mistrivsel får Aarhus til at træde på udgiftsbremse

Udgifterne til børn og unge i mistrivsel er så voldsomme, at Aarhus Kommune nu træder hårdt på den økonomiske bremse, skriver dr.dk

Det gælder to af seks afdelinger under social- og beskæftigelsesforvaltningen, der indfører stop for udgifter og ansættelser.

Det gælder også vikarer ved sygdom og barsel.