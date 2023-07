24-årig idømt et års fængsel for at rejse til Danmark

En 43-årig kvinde fra Højbjerg opdagede onsdag, at den cykel, hun havde fået stjålet et par uger før, nu var sat til salg på Facebook. Kvinden tog kontakt til sælgeren og lod som om, hun ville købe cyklen. Samtidig kontaktede hun politiet, der sendte en patrulje til det sted, hvor køber og sælger havde aftalt at mødes.

Da en 26-årig mand dukkede op med cyklen, blev han anholdt og sigtet for tyveri. Han erkendte at have taget cyklen, men da den havde stået ulåst, mente han ikke, at der havde været tale om tyveri. Det var politiet dog ikke enig med ham i, så sigtelsen slap han ikke for.

Politiet og brandvæsenet rykkede torsdag kl. 04.54 ud til en brand i en lagerhal på Kastrupvej i Langkastrup, hvor der var gået ild i et lager af solsikkepiller, der benyttes som alternativ til træpiller. Brandvæsnet fik hurtigt slukket flammerne, der havde fået fat i to maskiner, men det vurderede torsdag morgen, at slukningen af pillerne ville tage nogle timer. Branden skabte en del røg, men ingen personer er kommet noget til, lød meldingen.