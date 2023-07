Stadfæstet: Skud mod aarhusiansk rapper ved travbane var lovligt nødværge

Det skete med henvisning til bestemmelsen om nødværge, som tillader, at man foretager en ellers strafbar handling for at afværge et uretmæssigt angreb mod en selv.

Den 43-årige mand er tydeligt lettet, da retsformanden oplæser konklusionen torsdag formiddag i landsrettens lokaler i Aarhus.

Han har det mørke hår bundet op i en knold i nakken og sidder med foldede hænder.

Bo Steffen Steffensen har selv forklaret, at han var taget fra København til Aarhus med 1,8 millioner kroner til køb af 50 kilo hash.