Det første man mødte var en stor, sort skydedør, endnu en dør og så en dør. Det var ikke lige sådan at komme ind i Babylon Huset, der rummer et stort festlokale.

Det er også et hus, der har haft 40 tilsyn, fået et påbud og et utal af støjklager fra naboer i løbet af husets 12-årige levetid.

Indehaveren Hamid Sabri Karim har som følge af alt det været i dialog med Aarhus Kommune de seneste par år for at imødekomme lovkravene og minimere støjen. Det har betydet, at virksomheden har brugt 750.000 kr. på støjdæmpende tiltag og nu overholder kravene. Alligevel fortsætter klagerne. I weekenden fik de endnu en.