Seks af de fartglade bilister blev målt til at køre så stærkt, at de også får et klip i kørekortet. Ingen kørte dog så stærkt, at de fik frakendt førerretten.

En patrulje kørte tirsdag til en adresse i Åbyhøj, hvor den havde oplysninger om, at en 25-årig mand skulle være i besiddelse af en mængde hash, som han planlagde at sælge. Under en efterfølgende ransagning fandt politiet frem til både hash, digitalvægt og salgsposer, og den 25-årige mand blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Han blev ligeledes fundet i besiddelse af en mindre mængde tramadoler. Politiet fandt desuden en peberspray i mandens lejlighed, og han blev derfor også sigtet for at overtræde våbenloven. I et tilhørende kælderrum fandt betjentene en større plade hash, som ligeledes blev beslaglagt. Slutteligt kunne politiet konstatere, at den 25-årige mand var efterlyst af fogedretten. Han blev derfor anholdt og taget med til retten.