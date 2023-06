28/06/2023 KL. 14:00

Her sidder manden, der potentielt kan svare på de ting, alle vil vide noget om denne sommer: Er der flere spillere på vej? Er der spillere på vej ud?

Da AGF's cheftræner og sportschef satte sig ned foran et rum af journalister, måtte samtalernes længde modereres. Der var mange spørgsmål og begrænset tid. Her er et indblik i, hvordan det forløb.