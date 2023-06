Rådmændene for de to store velfærdsområder, Børn og Unge samt Sociale Forhold og Beskæftigelse, ser også dystert på situationen.

Social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold (S) mener, at velfærdsbesparelser formentlig »desværre bliver virkeligheden«. Han melder om et ventet overforbrug på næsten 100 mio. kr. i år fordelt på især indsatserne for børn og unge med handicap:

»Derfor har jeg indført et forbrugsstop, og jeg regner med at få det endelige merforbrug bragt ned.«

Forbrugsstoppet gælder to afdelinger, som arbejder med børn og unge på henholdsvis 0-15 år og 15-30 år. Det betyder bl.a., at alle større regninger og nye ansættelser skal godkendes af overordnede ledere.

»Vi kommer fortsat til at ansætte folk, men vi skal kigge på, om tiden er til f.eks. nye initiativer, og se på, om vi kan skubbe kurser eller videreuddannelser,« siger Anders Winnerskjold.

En katastrofe for børn og forældre

Sidste år blev der ført penge fra andre magistratsafdelinger over i netop Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor en stor udviklingsplan blev sat i værk for at sætte tidligere ind over for borgeres udfordringer.

Anders Winnerskjold understreger, at der er tegn på, at udviklingsplanen har en effekt. Bl.a. ser økonomien på området for voksenhandicap fornuftig ud efter flere år med budgetoverskridelser.

Hovedpinerne på børne- og ungeområderne er især, at antallet af aarhusianere med brug for hjælp fortsat stiger hurtigere end de midler, der afsættes ud fra befolkningsvæksten. Derudover stiger priserne på private tilbud til børn og unge med handicap. Samtidig forventer kommunen at bruge knap 100 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste til forældre med udfordrede børn. Det er 50 pct. mere end i 2018.

»Det er en katastrofe for et enkelt barn, men det er sådan set også en katastrofe for mange af de forældre, vi jo allerhelst skulle have på arbejde, mens deres børn havde det godt. Der må vi konstatere, at det ikke er lykkedes godt nok,« siger Anders Winnerskjold.

»Vi kan ikke bare blive ved«

På skoleområdet sprænger udgifterne til børn med behov for støttetimer, en specialklasse eller en plads på specialskole budgetterne. Antallet af specialklasse- og specialskoleelever er siden 2020 steget med ca. 20 pct.

»Flere og flere børn mistrives i klasserne. Der ligger alt muligt bag. Lige fra fysisk til psykisk handicap, udviklingsforstyrrelse og autisme-spektrum-forstyrrelse,« siger Thomas Medom.

Mens udviklingen på skoleområdet har været kendt i mange år, er en nyere tendens opstået, hvor kommunens daginstitutioner i stigende grad sender børn i en specialdaginstitution.

»Hvis vi ikke gør noget på kommuneniveau, er det bare en regning, der slår benhårdt igennem i den enkelte daginstitution og folkeskole. Derfor synes jeg også, det er ansvarligt at løfte udfordringerne op til byrådet, for vi kan ikke blive ved med at udhule serviceniveauet og skabe en negativ spiral, hvor endnu færre børn trives,« siger Thomas Medom.

Børn og Unge blev også tilført midler fra andre magistratsafdelinger ved det seneste budgetforlig. Med fulgte en plan for at skabe bredere børnefællesskaber. Thomas Medom fastslår dog, at den plan tager tid for at virke, og samtidig er pengene til planen allerede overhalet af udviklingen:

»Hvis vi ikke finder penge eller sparer på andre indsatser, skal der spares på velfærdsområderne.«