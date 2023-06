»Aarhus bliver kaldt verdens mindste kulturhovedstad – det er vi kendt for. Vi får en masse omtale, men noget skal blive ved med at trække folk til,« siger Mette Koudal.

»Vi er også optaget af verdensmålene, så vi besluttede at lave en kobling dér.«

Som sagt så gjort. Det første værk blev indviet ved en fernisering torsdag kl. 16.30. Værket står dog først endeligt færdigt i weekenden, var altså ikke færdigt til ferniseringen. Det skyldes, at gavlen har været for varm til at male på.

»Vi havde jo håbet, at det var færdigt,« siger Mette Koudal.

»Men det giver da én noget at tænke over. Klimaet og verden ændrer sig, og der sker noget her på vores lille klode.«