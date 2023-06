Somalisk pige blev tvunget i lejr og kræver myndigheder dømt for svigt

Tænketanken Justitia sammenligner myndighedernes optræden med Tøndersagen, hvor en pige i lang tid blev udsat for seksuelle overgreb.

Ministeriet var for langsom til at yde Amal hjælp, hævdes det. I februar 2019 blev ministeriet orienteret, og hun kontaktede selv ministeriet i november samme år. Men først den 19. januar 2020 gik ministeriet i aktion. Den 21. januar rejste Danmarks ambassadør til Somalia for at ledsage hende ud af landet.

Kommune beskyldes for passivitet. Man greb ikke ind, selv om der var viden om risikoen for, at pigen ville blive tvunget til at opholde sig i lejren, lyder det.

Stævningen er tirsdag afleveret i Retten i Aarhus, oplyser Jonas Christoffersen.

I Aarhus Kommune er det Sociale Forhold og Beskæftigelse, som sagen hører under. Adspurgt om en kommentar til stævningen, har afdelingen sendt følgende svar til JP Aarhus:

»Aarhus Kommune er varslet om, at kommunen vil blive indstævnet i den nævnte sag med et krav om erstatning mod kommunen. Sagen vil i så fald blive ført i retten, hvor Aarhus Kommune vil afvente rettens afgørelse. Da der bliver tale om en verserende retssag, har Aarhus Kommune ikke yderligere kommentarer til sagens forhold for nuværende.«