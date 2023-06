Den, der glemmer historien, er dømt til at gentage den.

Den tyske cheftræner Uwe Rösler og AGF-truppens arbejde denne sæson har været imponerende. Fra en sæsonstart med fornyet håb over et efterår med blandede resultater for så til sidst at stå ved målstregen med armene løftet og bronze om halsen.

Tilhængerne okkuperede gaderne, en person gik endda oppe på en bus efter sæsonens sidste og vanvittige kamp mod Brøndby IF. Måske har bronzelykken fået folk til helt at glemme, hvor AGF kom fra. Sådan har lykkelige stunder med at forblænde os mennesker, men når rusen har lagt sig, burde alle stoppe op, kigge tilbage og huske sig selv på, hvor AGF stod på dette tidspunkt sidste år.